Собянин поздравил москвичей с Днем России

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Днем России.

Как отметил глава города, этот праздник символизирует мощь и единство страны.

"С давних времен Москва играет ключевую роль в формировании и укреплении российской государственности. И сегодня наш город - центр политической, экономической, общественной, научной, культурной, духовной жизни России", - указал мэр в посте в телеграме.

Также Собянин отметил, что столица сегодня вносит большой вклад в обеспечение безопасности страны.

Москвичам градоначальник пожелал здоровья, благополучия и успехов в созидании.