Рубио в поздравлении с Днем России выразил настрой США к диалогу по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил граждан нашей страны с Днем России, передает ТАСС.

Как отметил главный дипломат в письменном заявлении, Вашингтон поддерживает россиян, воплощающих "устремления к светлому будущему".

"Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с Российской Федерацией для обеспечения прочного мира между Россией и Украиной", - добавил Рубио.

По его словам, США надеются, что между Москвой и Вашингтоном выстроятся взаимовыгодные отношения.

Накануне министр обороны США Пит Хегсет, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената, заявил, что Вашингтон рассчитывает на мирное урегулирование конфликта на Украине.

Прежде сообщалось, что Россия и США предварительно согласовали перенос консультаций по устранению "раздражителей" в двусторонних дипломатических отношениях из Стамбула в свои столицы.