Патриотические акции, концерты, массовые гуляния проходят по всей России

Приморская флотилия - на парадном построении. На кораблях взмыли государственные флаги и флаги расцвечивания. Так во Владивостоке по традиции начинаются празднование Дня России. А на площади перед Приморской сценой Мариинского театра развернули огромный флаг размером 150 квадратных метров.

На набережной Спортивной гавани для детей и взрослых познавательные мастер - классы, выставки об истории страны, зона робототехники и разнообразные игры. Триколор - и на самой южной точке Приморского края. На полуострове Гамова волонтеры развернули полотнище в триста квадратных метров.

Праздничные гуляния в Петропавловске-Камчатском у стелы "Город воинской славы". А на берегу Авачинской бухты отметили еще и "День первой рыбы". Так с давних времен коренные народы Камчатки проводят обряд благодарения Духа Воды и заманивают рыбу в реки и моря. (

В Алтайском крае "Единая Россия" устроила праздник для пациентов детского туберкулезного санатория. Взрослые вместе с детьми создавали триколор своими руками из маленьких лоскутов. Были и лекции о государственной символике.

Праздничная программа в столице стартовала с Поклонной горы. Там в честь Дня России состоялся плац-парад.

А Сергей Собянин поздравил москвичей с государственным праздником на своей странице в соцсети: "Поздравляю вас с Днем России - праздником, символизирующим мощь и единство нашей любимой Отчизны. С давних времён Москва играет ключевую роль в формировании и укреплении российской государственности. И сегодня наш город - центр политической, экономической, общественной, научной, культурной, духовной жизни России. Вносит большой вклад в защиту суверенитета и обеспечение безопасности страны".

Тёплые слова о любви к Родине прозвучали и с Международной космической станции: "Любовь к своей стране - это не просто слова. В годы Великой Отечественной войны наши отцы и деды сражались за Родину. И сегодня российские воины вновь защищают Россию и ее интересы. Мы всегда преодолеваем самые тяжелые испытания вместе. И так будет всегда. Потому что в основе нашего единства преданность Отчизне".

Патриотические акции, народные гуляния продолжатся по всей стране до самого вечера.