Группировка войск "Центр" продолжает развивать успех в сопредельной с ДНР Днепропетровской области Украины. Наши подразделения вошли с нового направления - у села Дачное, что стало неожиданностью для противника. Это так называемая тактика "цветка", когда удары идут в разные стороны, прощупывается оборона ВСУ и затем продвижение идет там, где найдены слабые места.

Александр Савчук, начальник пресс-центра группировки "Центр": Подразделения 55-й мотострелковой бригады вышли к западной границе ДНР. Совместно со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжают наступательные действия по территории Днепропетровской области. Противник потерял до 460 военнослужащих. Уничтожены четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и три арторудия.

На южнодонецком направлении расчет миномета "Тюльпан" уничтожил укрепленные позиции противника. Точными залпами 240-миллиметровых боеприпасов поражены укрытия для личного состава и техники ВСУ.

Расчет БПЛА запускает дрон-камикадзе, снаряженный осколочно-фугасным боеприпасом. Работа в Херсонской области идет с левого берега Днепра по наблюдательному пункту ВСУ на правом берегу. Через несколько минут объект уничтожен. За сутки этот выезд расчета уже не первый.

В зоне ответственности группировки "Восток" операторы беспилотника уничтожили замаскированную артустановку "Богдана". В ходе разведки ее, а также замаскированный склад боеприпасов обнаружили бойцы 35-й общевойсковой армии. Орудие было поражено первым же попаданием, одновременно сдетонировал боекомплект.

В освобожденных районах 12 июня проходит акция "Российский триколор". Жителям города Селидово наши бойцы раздали символические ленточки в честь Дня России. Также от инспекторов ВАИ их получают водители, которые сейчас движутся по дорогам региона - военные и гражданские.

В День России отличившиеся военнослужащие группировки "Центр" получили государственные награды и квалификационные знаки "За штурм". А для солдат и офицеров группировки "Запад" артисты фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Московского военного округа дали праздничный концерт.