Европейские покровители киевского режима не оставляют попыток затянуть конфликт. Наибольшую активность в данном вопросе проявляет Берлин. На Украину с необъявленным визитом прибыл министр обороны Германии Борис Писториус. Цель, как пишут СМИ, провести "политические переговоры". На деле же под формулировкой скрывается обсуждение поставок дополнительных партий немецкого оружия для ВСУ. Впрочем, единства мнений по поводу целесообразности конфронтации с Россией на Западе уже нет.

Репортаж Александры Сергомасовой.