Россия и КНДР обсуждают расширение географии авиационного сообщения

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва и Пхеньян ведут переговоры о расширении географии авиационного сообщения.

Это, отметила спикер внешнеполитического ведомства, чьи слова приводит ТАСС, свидетельствует об активном расширении взаимовыгодных связей между Россией и КНДР, причем в самых разных областях.

Также дипломат напомнила о состоявшейся 30 апреля церемонии начала строительства автомобильного моста через пограничную реку Туманную. Участие в мероприятии приняли главы правительств двух государства - Михаил Мишустин и Пак Тхэ Сон.