Собянин рассказал об уникальной археологической находке в Романовом переулке

В Романовом переулке, недалеко от Церкви Знамения на Шереметевом дворе, археологи нашли печать времён Ивана III, рассказал в посте в телеграме мэр Москвы Сергей Собянин.

"Это первая великокняжеская печать, найденная в Москве, и последняя - из периода свинцовых. Позже встречались только восковые", - уточнил глава города.

По его словам, печать была найдена в слое первой половины середины XVI века. На ней сохранилось изображение святого Георгия Победоносца, а также надпись: "Печать князя Великого Ивана Васильевича".

Как отметил Собянин, таким оттиском скрепляли важные внешне- и внутриполитические документы той эпохи.