Шестой раунд переговоров США и Ирана состоится в ближайшее воскресенье

Шестой раунд непрямых переговоров США и Ирана по проблеме иранской ядерной программы должен пройти 15 июня в Маскате, сообщил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди.

"Я рад подтвердить, что шестой раунд ирано-американских переговоров организуют в Маскате в это воскресенье, 15 июня", - написал дипломат в соцсети X.

Вашингтон официально эту информацию пока не подтвердил.

Непрямые переговоры США и Ирана идут с 12 апреля, уже состоялись пять раундов. Оман выступает посредником. Иран готов в обмен на полное снятие санкций ограничить свою ядерную программу, Вашингтон добивается полного ее свертывания.