Собянин: 12 электробусов нового поколения вышли на улицы столицы

Двенадцать электробусов нового поколения вышли на улицы столицы, сообщил в посте в телеграме мэр Москвы Сергей Собянин.

"Они будут курсировать по маршрутам 384 и 384к - от Савёловского до Белорусского вокзала и станции метро "ЦСКА", - уточнил глава города.

Как объяснил мэр, уникальность новейшей модели заключается в увеличенной технологичности сборки, более прочной конструкции и стойкости корпуса к коррозии. Средние и задние двери теперь открываются наружу, площадка для колясок и велосипедов стала шире на 15%, также появилось место для ручной клади.

Вместе с тем количество электроотопителей увеличили с пяти до восьми, предусмотрено специальное место для колясок маломобильных граждан. Внутри: зарядки для смартфонов, цифровые валидаторы, медиаэкраны.

Дополнительные подробности - в посте мэра.