Путин вручил выдающимся россиянам госпремии и золотые медали Героев Труда

12 июня в Кремле чествовали выдающихся россиян. Традиционно в День России Владимир Путин вручает госпремии и золотые медали Героев Труда.

Высшие награды страны присуждают за открытия и достижения, которые обогатили отечественную и мировую культуру.

Церемония проходит в Георгиевском зале. Среди лауреатов - ученые, деятели искусства, правозащитники. Они получили особое признание за изучение становления Руси и борьбу с фальсификацией истории, поддержку материнства и детства и медицинскую помощь бойцам СВО.