Путин вручил выдающимся россиянам госпремии и золотые медали Героев Труда

12 июня в Кремле чествовали выдающихся россиян. Традиционно в День России Владимир Путин вручает госпремии и золотые медали Героев Труда.
Высшие награды страны присуждают за открытия и достижения, которые обогатили отечественную и мировую культуру.
Церемония проходит в Георгиевском зале. Среди лауреатов - ученые, деятели искусства, правозащитники. Они получили особое признание за изучение становления Руси и борьбу с фальсификацией истории, поддержку материнства и детства и медицинскую помощь бойцам СВО.
Путин: Важно, что сегодня, когда мы отмечаем этот праздник и в то же время отвечаем на сложные вызовы, защищаем правду и справедливость, отстаиваем наши традиционные ценности, мы думаем о будущем, уверенно ставим перед собой масштабные цели развития, идем вперед и шаг за шагом достигаем новых высот. Наращиваем индустриальную, технологическую и научную мощь России. Наша церемония по традиции проходит торжественно, с огромным уважением ко всем награжденным. Своим трудом, знаниями, талантом, душевной щедростью вы утверждаете значимость образования, культуры, просвещения, научного и творческого поиска. Ваши блестящие достижения принесли огромную пользу Отечеству.