Россиян не было на борту разбившегося в Индии самолета

В индийском городе Ахмадабад на западе страны потерпел крушение пассажирский самолет.

"Боинг 787" авиакомпании Air India рухнул на жилой район менее чем через минуту после взлета. На кадрах снятых очевидцами, огромные клубы густого черного дыма поднимаются над плотной городской застройкой.

По предварительным данным, на борту лайнера, который направлялся в Лондон, находились более 240 человек. Местные СМИ сообщают о выживших.

Известно, что россиян среди пассажиров самолета не было, информацию подтвердило Генконсульство нашей страны в Мумбаи.