Цымбалюк-Романовская великодушно простила вдову Армена Джигарханяна

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года. Похоронили актера на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью. Но скандалы на это не прекратились. Родные Джигарханяна и его бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская то и дело сталкиваются на публике.

Недавно пианистка впервые стала мамой. Это породило слухи о том, что отцом новорожденной малышки может быть Армен Борисович. Якобы Виталина заморозила биоматериал, когда они были в браке. Цымбалюк-Романовская на слухи об отцовстве ее дочери не реагирует.

Зато пианистка не оставила без ответа очередной выпад вдовы Джигарханяна Татьяны Власовой. Актриса пришла на шоу, и с экрана ТВ нелестно отзывалась об экс-сопернице. Виталине об этом доложили поклонники. "Вчера была передача с Татьяной, женой Армена Борисовича, уж больно нехорошо она все равно о вас отзывалась!" — написал Цымбалюк-Романовской один из доброжелателей.

Виталина великодушно заявила, что не держит зла на Татьяну Сергеевну. "Я ее прощаю. Человек, который привык жить во лжи, всегда будет ненавидеть того, кто живет по-другому. Пусть так и живет — во лжи и ненависти. А мы будем жить в любви!" — ответила пианистка.

Напомним, Армен Джигарханян, увлекшись Виталиной, развелся с Татьяной Власовой, с которой прожил почти 50 лет. Однако за несколько лет до смерти актер обвинил пианистку в воровстве и потребовал уволить ее с должности директора театра. После этого Армен Борисович вернулся к бывшей супруге. Власова, к удивлению многих, приняла изменщика.