Названа предварительная причина крушения "Боинга" в Индии

Владимир Путин выразил соболезнования президенту и премьер-министру Индии в связи с крушением авиалайнера в аэропорту Ахмедабада. В телеграмме глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Утром 12 июня Boeing 787 авиакомпании Air India упал на жилой район через считанные минуты после взлета. На кадрах, снятых очевидцами, огромные клубы густого черного дыма поднимаются над плотной городской застройкой. Сообщается, что лайнер рухнул на общежитие для врачей.

На данную минуту известно минимум о 110 погибших. При этом местные СМИ сообщают о выживших в катастрофе. Всего же на борту лайнера, который направлялся в Лондон, находились 242 человека - 12 членов экипажа и 230 пассажиров, в основном граждане Индии и Британии. Известно, что россиян среди пассажиров самолета не было, информацию подтвердило Генконсульство нашей страны в Мумбаи.

Сейчас на месте ЧП работают спасатели, медики и другие оперативные службы. Предварительной причиной крушения называют столкновение самолета со стаей птиц, в результате чего оба двигателя потеряли мощность.