Тегеран составил план контрудара сотнями ракет по территории Израиля

Израиль завершил подготовку к военной операции против Ирана и в скором времени нанесет массированный удар, в том числе по ядерным объектам. Об этом пишут зарубежные СМИ. О грядущем нападении проинформирован Вашингтон.

Тегеран, как сообщается, уже составил план контратаки с использованием сотен баллистических ракет. Ответный удар нанесут не только по территории Израиля. Мишенью станут и американские военные базы на Ближнем Востоке. По этой причине США эвакуируют дипломатов и семьи военных из региона - в первую очередь из Ирака.

Обострение связано с провалом переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной сделке. Тем не менее на воскресенье запланирован очередной раунд консультаций.