Более тысячи лейтенантов инженерных специальностей пополнили космические войска России

Более тысячи лейтенантов инженерных специальностей пополнили космические войска страны. 12 июня в академии имени Можайского в Петербурге состоялась церемония выпуска.

В рамках мероприятия прошло торжественное построение. Офицеров по традиции поздравило руководство Министерства обороны и представители органов власти. Отличникам вручили золотые медали и красные дипломы. Выпускники попрощались с боевым знаменем учреждения и принесли торжественную клятву. После чего исполнили гимн России.

Академия имени Можайского готовит специалистов, которые занимаются обороной, контролем космического пространства и военной картографией.