В Москве запустили обратный отсчет до старта "Интервидения"

В Москве запустили часы обратного отсчета до начала международного музыкального конкурса "Интервидение-2025".

Одно из самых ожидаемых культурных событий года стартует ровно через 100 дней - 20 сентября на Live Арене.

Телеграмму участникам торжественной церемонии направил Владимир Путин. Президент выразил уверенность, что "Интервидение" подарит всем грандиозный, незабываемый праздник и будет содействовать укреплению международных связей.

Россию на мероприятии будет представлять певец Ярослав Дронов, больше известный как SHAMAN. Также в нашу страну приедут исполнители еще из 19 государств. Среди них участники из стран БРИКС, СНГ, государств Африки и Латинской Америки. Намерение присоединиться к конкурсу подтвердили и США.