Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с крушением самолета

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с авиакатастрофой, случившейся 12 июня.

"Уважаемая госпожа президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения авиалайнера в аэропорту Ахмадабада. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой катастрофе", - говорится в телеграме, отправленной российским лидером.

ЧП произошло на западе Индии вблизи аэропорта города Ахмадабад. Вскоре после взлета на крышу общежития упал Boeing 787 компании Air India, на борту находились 242 человека. По последним данным, погибли по меньшей мере 110 человек. Россиян на борту лайнера, по предварительным данным, не было.

Идут спасательные работы, перекрыты некоторые дороги.