Собянин: Ускоритель для нейросетей, роботов и лазерные установки разработали в "Технополисе Москва"

Сергей Собянин рассказал в телеграме о прорывных разработках "Технополиса Москва".

Так, компания "ХайТэк" создала первый в России универсальный ИИ-ускоритель для высокоплотных вычислений, а компания "Лассард" вывела на рынок семь новых разработок лазерного оборудования.

Кроме того, на площадке "Печатники" резидент "Технорэд" открыл центр по производству промышленных роботов.

"Инфраструктура и возможности особой экономической зоны Москвы позволяют осуществлять промышленную кооперацию предприятий", - отметил Собянин.

Все подробности - в посте мэра.