Минобороны показало видео с возвращенными из плена бойцами

В соответствии с достигнутыми 2 июня в Стамбуле российско-украинскими договоренностями 12 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих, сообщило Минобороны России.

Ведомство опубликовало соответствующее видео.

Вместе с тем в Минобороны отметили, что готовы к проведению обменов военнопленных ВСУ на российских военнослужащих в ежедневном режиме, о чем говорилось на встречах в Стамбуле.

Украинская же сторона, констатировали в ведомстве, к проведению обменов в таком же оперативном режиме не готова.