Букингемский дворец опубликовал экстренное обращение короля Карла III к нации

Букингемский дворец опубликовал срочное заявление короля Карла III после крушения самолета Air India. На борту лайнера находилось 53 гражданина Великобритании.

"Мы с женой были глубоко потрясены ужасными событиями, произошедшими сегодня утром в Ахмадабаде. Мы обращаемся с особыми молитвами и выражаем глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших в этом ужасающе трагическом инциденте. Я хотел бы особо отметить героические усилия экстренных служб и всех тех, кто оказывает помощь и поддержку в это самое душераздирающее и травмирующее время", — обратился Карл III к нации.

Также заявление сделал премьер-министр Британии Кир Стармер. "Кадры крушения самолета в индийском городе Ахмедабад, направлявшегося в Лондон и на борту которого находилось много британцев, ужасают. Мои мысли с пассажирами и их семьями в это тревожное время", — отметил глава британского правительства.

Напомним, пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. Лайнер направлялся в лондонский аэропорт Гатвик. По данным авиакомпании Air India, на борту воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников.

Самолет не смог набрать высоту и разбился спустя несколько секунд после взлета. Он упал на крышу общежития для врачей, обломки задели жилые дома. На земле также есть погибшие.