В Кремле ответили на вопрос о возможных ограничениях против Telegram

Власти России не планируют блокировать или замедлять работу мессенджера Telegram в стране.

"Мне не известно о наличии таких планов вообще ничего", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста издания Life.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что YouTube может возобновить полноценную работу в Россию при выполнении четких требований. Для разблокировки американский видеохостинг должен для начала разобраться со своим "заброшенным оборудованием". А потом оплатить накопленные штрафы на миллиарды рублей.