Путин в День России вручил золотые медали Героев Труда и госпремии. Как это было

По традиции 12 июня в Кремле чествуют тех людей, чьи достижения в разных областях признаны выдающимися. Здесь - Герои Труда и лауреаты государственных премий. Все они безгранично преданы не только своему делу, но и России. И каждый из них решает масштабные задачи, которые стоят перед страной.

Деятели науки, искусства и культуры. Каждого лично приветствует Владимир Путин. Этим людям сегодня, конечно, особое внимание. Но все же во вступительном слове президент обращается в первую очередь к многонациональному народу России: "Сегодня День России, день нашей Родины. Это великое слово, понятие вызывает в нас самые глубокие сокровенные чувства. Отзывается теплотой и любовью в наших сердцах. Вдохновляет на высокие поступки и достижения, на созидание и победы. От всей души поздравляю вас с праздником, который символизирует мощный непрерывный более чем тысячелетний путь государства российского. Его историю и культуру, уникальное природное богатство, многообразие и самобытность регионов нашей страны".

Первым медаль Героя Труда из рук президента получает физик Юрий Диков. О нем действительно можно сказать - посвятил всю свою жизнь работе. Он трудится в Снеженском ядерном центре уже шестьдесят пять лет. Владимир Путин подчеркивает, что под руководством Юрия Дикова разработано огромное количество образцов техники, которая имеет исключительное значение для безопасности страны.

Этой же награды удостоен и прославленный композитор и аранжировщик Александр Зацепин. Без его музыки невозможно представить отечественный кинематограф. Он написал мелодии к более чем 90 фильмам. Композитор признался президенту, что и сейчас создает произведения для мюзиклов и балетов. И не собирается останавливаться. В ближайшее время обещал порадовать публику новыми мелодиями. И даже пригласил Владимира Путина отпраздновать свой столетний юбилей в 2026 году.

В числе награжденных - и писатель Александр Проханов. Владимир Путин отметил, что его книги, статьи и публичные высказывания всегда пронизаны огромной любовью к Родине.

Затем президент особо выделяет профессиональный подвиг главврача Горловской больницы Нелли Якуненко. Несмотря на постоянные обстрелы со стороны Украины, она наряду с другими врачами продолжала оказывать помощь пациентам, хотя сама, конечно, очень сильно рисковала. Благодаря ей больница не переставала работать ни на один день.

В области науки и технологий государственную премию получил Николай Кузнецов. Он разработал теорию скрытых колебаний. Она поможет в решении прикладных задач. Можно будет определять нарушение в работе технических устройств и тем самым предотвращать катастрофы. За научные достижения Владимир Путин представил к государственной премии Максима Никитина, который стал одним из самых молодых лауреатов. Он открыл новый механизм хранения информации в ДНК. Благодаря этому в дальнейшем у медиков появятся больше возможностей в определении природы сложных заболеваний.

За бокалом шампанского Владимир Путин еще раз напомнил, что с древнейших времен разные этносы на территории нашего государства жили в мире и согласии друг с другом.