Жертвы и разрушения: все подробности страшной авиакатастрофы на западе Индии

В индийском городе Ахмедабаде практически сразу после взлета "Боинг" компании Air India упал на жилую многоэтажку. Как сообщают местные СМИ, лишь один из 242 человек, находившихся на борту, выжил. Жертвы и пострадавшие есть и на земле. В связи с крушением лайнера Владимир Путин выразил соболезнования президенту и премьер-министру Индии. В телеграмме глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Момент падения лайнера, который направлялся в Лондон из Ахмедабада, успел снять один из очевидцев. На кадрах видно, как самолет медленно снижается, скрывается за зданиями. И в небо вздымается столб пламени.

Самолет рухнул на общежитие для студентов медицинского колледжа. Здание сильно повреждено. Из одной стены так и остался торчать хвост упавшего лайнера. На место трагедии быстро прибыли спасатели, медики и сотрудники других оперативных служб. Из-под завалов уже извлечены тела нескольких погибших. Десятки людей пострадали.

На борту упавшего "Боинга" находились 242 человека - в том числе два пилота, 10 бортпроводников и 11 детей. По данным местных СМИ, выжил только один пассажир. В качестве причин крушения называют ошибку экипажа или столкновение самолета со стаей птиц.

"С самолетами Boeing 787 никогда не случалось ничего подобного. И поэтому сейчас необходимо разобраться, что стало причиной трагедии и как именно все произошло. Это жизненно важно как для производителя, так и для авиакомпании", - отметила Анита Мендиратта, авиационный эксперт.

Как сообщается, наших соотечественников среди пассажиров не было. Власти Канады уже подтвердили гибель своего гражданина. Но в основном среди жертв катастрофы - индийцы и британцы.

Соболезнования в связи с трагедией в Ахмадабаде продолжают поступать. Одним из первых телеграмму президенту и премьер-министру Индии направил Владимир Путин. Российский лидер передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В результате крушения погибло более 290 человек, сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию.