Путин поблагодарил находящихся на фронте бойцов троекратным "Ура!"

Владимир Путин вместе с участниками программы "Время героев" поблагодарил бойцов, находящихся сейчас в боевых порядках, троекратным "Ура!".

"Давайте вспомним про тех ребят, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения, на фронте. И в их честь, как это нередко бывает в военных коллективах, именно в их честь, так, чтобы они услышали нас из Кремля, встанем – и трехкратное "Ура!", - сказал президент России.

Также в ходе той же встречи глава государства отметил, что учиться и получать руководящие должности - это не привилегия, а еще одна возможность служить Отечеству. Российский лидер добавил, что все участники СВО с ним - одна команда.

Как подчеркнул Путин, бессмертие русского народа и России выражается в ее победах.