Бородина эмоционально обратилась к Николаю Сердюкову после свадьбы

Ксения Бородина 3 июня в третий раз вышла замуж. Избранником бывшей ведущей "Дома-2" стал блогер Николай Сердюков.

После загса пара не стала устраивать шумную вечеринку. Посидев с друзьями в ресторане, Ксения и Николай улетели в Турцию, где проводят медовый месяц.

12 июня у супругов первый совместный праздник. Николаю исполнилось 37 лет. Ксения со страницы своего блога в Сети эмоционально обратилась к мужу в день его рождения.

"Любовь спасет нас всех... Я в это верю... Когда-нибудь сердца людей станут теплее и мягче. А сегодня для меня любовь — это ты. Поздравляю тебя с днем твоего рождения, я хочу сказать тебе спасибо, что ты появился в моей жизни, что счастье, оказывается, любит не только тишину, а еще громкий смех, много разговоров, нежности, тепла, заботы и внимания", — написала Бородина.

К посту ведущая прикрепила видео, в черно-белых тонах. В кадре влюбленные обнимались и не сводили счастливых глаз друг с друга. "Ты моя опора, мой самый близкий друг, мой муж, желаю тебе побед во всем, желаю покорять одну вершину за другой!" — отметила Ксения.

Напомним, звезда "Дома-2" познакомилась с блогером на шоу "Последний герой". Ксения была ведущей, а Николай боролся за победу.