Праздник самой большой и многонациональной страны: как прошел День России

12 июня россияне, проживающие в 11-ти часовых поясах, отмечают главный праздник - День России. Поздравление - даже с борта МКС! Патриотические акции - в Донецке, в Крымских горах. Российский флаг развевается на автопробеге в Луганске. Большой праздник - на воде и на суше. Гордость Тихоокеанского флота - фрегат "Маршал Шапошников" - начинает день с торжественного построения. А вот Севастополь. У подножия Памятника матросу и солдату развернули государственный флаг размером 20×30 метров.

"На душе, конечно, благодать. Здорово, что сегодня светит солнышко для нас. Чувствуем гордость за нашу Родину, за нашу историю. И здорово, что мы все вместе", - говорит Аля Жданович, начальник отдела по развитию и поддержке добровольчества молодёжного центра Севастополя.

На берег Авачинской бухты вышли ительмены и коряки. Народы, с давних пор проживающие на Камчатке, проводят обряд благодарения Духа Воды. Поздравления звучат на десятках языков. В честь Дня России в Санкт-Петербурге - парад цветов. Столица же - в тожественном убранстве. С праздником москвичей поздравил Сергей Собянин. Мэр столицы отметил, что Москва, являясь центром политической, экономической, научной, культурной и духовной жизни страны, вносит большой вклад в защиту суверенитета и обеспечение безопасности России. В церемонии поднятия государственного флага приняли участи Герои Труда и лауреаты госпремий.

В путешествие по российским просторам приглашают на ВДНХ. Каждый регион страны представил то, чем особенно гордится. В интерактивное пространство превратился парк "Ходынское поле". Кроме Москвы, ещё в трех российских городах проходит молодежный фестиваль "Блогеры России". Красная площадь же стала одной из 12-ти площадок Всероссийского музыкального марафона "Кантата". За дирижерским пультом на главной площади страны - маэстро Гергиев. Слушатели - из разных регионов огромной многонациональной страны. И каждый поздравляет с праздником ее одну.