По взлетно-посадочной полосе к зданию аэровокзала медленно катится военный Ил-76. Борт сам по себе грузовой, но в этот раз выполнял рейс с пассажирами, которые наверняка и не заметили спартанских условий перелета. Ведь самое главное, что позади остались долгие месяцы украинского плена.

Вот открывается рампа самолета. Наши бойцы в новой чистой форме сходят на родную землю. Каждый с российским флагом. Позвонить домой, услышать голоса родных и близких. Мамы, жены, детей. Это то, о чем все они мечтали.

Украинская сторона постоянно саботировала переговоры об обменах. Своих не забирали и наших не отдавали.

Минобороны России: Минобороны России подтверждает готовность к проведению обменов военнопленных ВСУ на российских военнослужащих в соответствии с графиком, согласованным в Стамбуле 2 июня, в ежедневном режиме. К сожалению, украинская сторона к проведению обменов в таком же оперативном режиме не готова.

На украине наших бойцов содержали в колониях и тюрьмах. Оттуда сначала привезли на белорусскую границу, где непосредственно и происходил очередной обмен. Многие мужчины плакали. Впереди у бойцов реабилитация. Медицинская, но в большей степени - психологическая. А она лучше всего будет проходить в кругу семьи – самых близких сердцу людей.