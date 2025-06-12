В США заявили о намерении вернуть Россию в сообщество "порядочных стран"

Спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что США хотят прийти в украинском конфликте к всеобъемлющему прекращению огня. И кое-чего еще.

"Затем мы хотим попытаться вернуть Россию в то, что я бы назвал Лигой порядочных наций, чтобы все работали вместе, чтобы был определенный баланс", - приводит слова Келлога РБК.

США, добавил он, намерены добиваться "прекращения огня на месте". То есть оставить за Россией территории, которые она сейчас контролирует. Еще один пункт американского плана - обмен пленными по формуле "всех на всех".

В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва открыта для дипломатии и мирного соглашения с Украиной. Но для этого необходимо устранить первопричины конфликта. А статус территорий, вошедших в состав России по итогам референдумов, обсуждаться не может.