Выживший в авиакатастрофе в Индии рассказал, как все произошло, передает со ссылкой на местные СМИ "Российская газета".

Спастись удалось 38-летнему Рамешу Висвашкумару, он гражданин Британии. Мужчина сидел в эконом-классе самолета на месте 11А.

"Через 30 секунд после взлета раздался громкий шум, а затем самолет рухнул. Все произошло так быстро", - сказал Рамеш.

Он получил множество травм - ног, груди, глаз. Но его состояние оценивается как стабильное.

Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India упал на территории общежития медицинского колледжа спустя несколько минут после взлета из аэропорта города Ахмедабад на западе Индии. Он выполнял рейс из Ахмедабада в Лондон. Как пишет The New Indian Express со ссылкой на полицию, в авиакатастрофе погибли свыше 310 человек. Официальных данных о количестве жертв пока нет.

Согласно предварительным оценкам, крушение могло произойти из-за ошибки экипажа или столкновения со стаей птиц при взлете.