Младший сержант Баландинский сбил вражеский дрон

Младший сержант Виктор Баландинский, удерживая позиции на важном стратегическом направлении, уничтожил вражеский дрон-разведчик, который корректировал артиллерийские удары, и организовал перемещение своей группы на запасные рубежи. Боевики столкнулись с хорошо организованной обороной и, понеся большие потери, отступили.

Гвардии старший сержант Павел Логунов, доставляя боеприпасы и продовольствие нашим бойцам на передовую, обнаружил дрон-камикадзе неприятеля и увёл в сторону автомобиль. В результате детонации беспилотника машина получила повреждения. Устранив неполадки, Павел продолжил движение и доставил груз нашим штурмовикам, сообщает "ТВ Центр".