Власти Индии назвали число погибших в крушении "Боинга"

Количество погибших при крушении "Боинга-787" в Индии выросло до 274. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV. Ранее сообщалось о 241 погибшем в самолёте и десяти погибших на земле.

12 июня "Боинг–787" упал через две минуты после взлёта в Ахмедабаде. Самолёт направлялся в Лондон.

Лайнер начал терять высоту сразу же после взлёта и рухнул ан жилые кварталы в двух километрах от аэропорта. Это была самая крупная авиакатастрофа в мире за последнее десятилетие.

В катастрофе спасся один пассажир самолёта. Он самостоятельно выбрался из горящего салона и дошёл до прибывших на место катастрофа медиков.