День России отметили в Мали

В Мали 12 июня прошли праздничные мероприятия в честь Дня России. Также в этот день состоялась конференция, посвященная укреплению отношений между Россией и Мали, сообщает информагентство "Африканская инициатива".

Президент ассоциации "Сахельская перспектива" Мамаду Ба обратился к собравшимся со вступительным словом, оценив важность российско-малийских отношений. А заместитель главного редактора "Африканской инициативы" Анна Замараева напомнила, что у Мали и России одни и те же противники.

"Франция и другие европейские страны накачивают оружием радикалов и террористов, чтобы дестабилизировать ситуацию в Африке. Также недавно в Мали были обнаружены украинские беспилотники, которые использовались террористами для подрыва безопасности и государственности Мали. Россия всегда поддерживала и будет поддерживать братские узы между нашими странами и развивать равноправные отношения", - сказала она.

В свою очередь, африканский эксперт в области геологии и горнодобывающей промышленности Джибрил Диалло поднял на конференции тему развития экономического сотрудничества с Россией. В частности - в добыче полезных ископаемых.

"Мы, малийцы, должны использовать российский опыт, потому что благодаря хорошему управлению ресурсами Россия смогла пережить экономические сложности и восстановиться. Чтобы решить эту задачу, необходимо готовить больше инженеров и геологов, и здесь российский опыт также незаменим", - отметил он.

Также в рамках конференции прошли различные культурные мероприятия.