Путин объявил о создании нового рода войск

Разработать систему ПВО, которая должна быть эффективной против любых средств воздушного поражения, поручил Владимир Путин на втором за неделю совещании по госпрограмме вооружений.

С начала специальной военной операции наши силы ПВО уничтожили более 80 тысяч воздушных целей. Из них 7,5 тысячи - современные оперативно-тактические и крылатые ракеты и реактивные снаряды, почти полностью западного производства. Новых подходов требует и борьба с беспилотниками. Они могут уничтожать бронетехнику и опорные пункты, проводить разведку, минировать и разминировать местность. На счету наших операторов дронов - до половины поврежденной и ликвидированной техники противника. Поэтому президент объявил о создании нового рода войск.