Путин объявил о создании нового рода войск

Разработать систему ПВО, которая должна быть эффективной против любых средств воздушного поражения, поручил Владимир Путин на втором за неделю совещании по госпрограмме вооружений.
С начала специальной военной операции наши силы ПВО уничтожили более 80 тысяч воздушных целей. Из них 7,5 тысячи - современные оперативно-тактические и крылатые ракеты и реактивные снаряды, почти полностью западного производства. Новых подходов требует и борьба с беспилотниками. Они могут уничтожать бронетехнику и опорные пункты, проводить разведку, минировать и разминировать местность. На счету наших операторов дронов - до половины поврежденной и ликвидированной техники противника. Поэтому президент объявил о создании нового рода войск.
"В этой связи отмечу, что сейчас у нас создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск и надо обеспечить их максимально быстрое развитие. Мы знаем, как противник действует, но не считаю, что мы в чем-то опаздываем. Считаю, что мы накопили хороший опыт, чтобы создать этот род войск. Речь о подготовке кадров, создании современных аппаратов, способных повысить боевые возможности наших войск", - сказал глава государства.