Генассамблея ООН приняла резолюцию о прекращении огня в Секторе Газа

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за испанский проект резолюции, который привлекает Израиль к соблюдению международного права. Об этом 13 июня сообщил официальный сайт ООН.

Документ поддержали 149 стран, включая Россию и Беларусь. 12 государств высказались против, среди которых США, Израиль и Венгрия. 19 представителей воздержались от голосования.

Ранее Совбез ООН не принял резолюцию по прекращению огня в Газе из-за вето США.

"Было время, когда мир ужасался тому, что счет погибших в секторе Газа приближался к 15, 20, 30 тысячам человек. На данный момент их почти в два раза больше — 55 тысяч. 125 тысяч раненых, из которых как минимум 50 тысяч — дети. Число погибших гумработников приближается к 450 человекам. Эти цифры просто не укладываются в голове", — заявил Постпред России при ООН Василий Небензя.