Израиль нанёс удары по Ирану

Израиль начал военную операцию, которую армия назвала "Ам КеЛави" — "Народ как лев". Атака была нанесена в сердце иранской программы ядерного обогащения, атакованы объекты ракетной программы Ирана. Об этом 13 июня сообщил премьер-министр Нетаньяху.

Премьер Израиля добавил, что операция будет продолжаться "столько дней, сколько потребуется".

Министр обороны Израиля объявил чрезвычайное положение на всей территории страны. ЦАХАЛ начал мобилизацию военнослужащих-резервистов для критически важных подразделений.

По предварительным данным израильского портала Ynet, во время атаки был ликвидирован начальник Генштаба Ирана.

Госсекретарь Рубио сообщил, что Израиль заявил США о необходимости ударов по Ирану для своей обороны. Он также предостерёг Иран от действий против интересов Вашингтона.