Глава ООН призвал Иран и Израиль к максимальной сдержанности

Генеральный секретарь ООН призвал Иран и Израиль к максимальной сдержанности и любой ценой избежать обострения конфликта. Об этом 13 июня сообщил заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

Он также добавил, что Гутерриш особенно обеспокоен ударами Израиля по ядерным объектам Ирана.

Ранее Израиль нанёс несколько ударов по столице Ирана и её окрестностям. В результате атаки погибли двое командующих Корпуса стражей исламской революции и три физика-ядерщика, передали иранские СМИ.