Израиль атаковал военные и ядерные объекты Ирана

Израиль нанёс мощные удары по Ирану. Атаке подверглись военные базы в окрестностях Тегерана. Сообщается о гибели высокопоставленных военных, в том числе командующего Корпусом стражей исламской революции Хосейна Салами и главы Генштаба Мохаммада Багери, а также учёных, которые занимались национальной ядерной программой.

Под удар попали и жилые кварталы. Пока точно известно о пяти жертвах, пострадавших не менее двадцати. Одной из целей был главный объект по обогащению урана в городе Натанзе. По данным иранских властей, утечки радиации нет.

Воздушное пространство над Израилем и Ираном закрыто. Тель-Авив заявил, что это лишь первый этап военной операции "Восстающий лев". По словам Биньямина Нетаньяху, вмешательство продлится столько, сколько потребуется. Премьер созвал срочное совещание по безопасности. Сейчас на всей территории еврейского государства введён режим чрезвычайного положения.

Иран пообещал дать жёсткий ответ. В Тегеране считают, что соучастником операции выступили США. Вашингтон заверяет, что не имеет отношения к действиям Израиля. Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что его страна не помогала Тель-Авиву атаковать Иран.

По данным американского телеканала CNN, Дональд Трамп на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке собрал совещание своего кабинета. Кроме того, глава Белого дома выразил надежду, что Тегеран вернётся за стол переговоров по ядерной программе, сообщает "ТВ Центр".