В Дагестане ликвидируют последствия мощного урагана

Непогода обрушилась на кавказские регионы. Шквалистый ветер с порывами до 48 метров в секунду вызвал масштабные разрушения в городах и сёлах Дагестана, сообщает "ТВ Центр".

В Каспийске повреждена сцена около стадиона "Анжи Арена", в Махачкале с крыш домов сорвало кровлю. На дорогах - множество поваленных деревьев и опрокинутые металлоконструкции. Оборваны линии электропередачи. Без света остались более 130 тысяч жителей, в том числе в столице региона.

В Ингушетии жители сообщают о плохой видимости на дорогах. Листы кровли сорвало с республиканской больницы. В Северной Осетии после проливных дождей городские улицы превратились в реки. Сейчас последствия стихии устраняются, в экстренный режим работы переведены все коммунальные службы.