Во время удара по Ирану погибли 6 секретных физиков-ядерщиков

При ударах Израиля по Ирану погибли шесть физиков-ядерщиков. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

Ранее в Тель-Авиве заявили, что во время ударов ликвидированы иранские высокопоставленные военные, включая начальника Генштаба и командующего Корпусом стражей исламской революции. Известно, что Иран атаковали более двухсот истребителей израильских ВВС, они нанесли удар по десяткам целей, включая подземные укрытия.

В ночь на 13 июня Израиль нанёс удары по военным и ядерным объектам Ирана. В Тель-Авиве заявили о начале операции "Восстающий лев". Помимо иранских военных и учёных, погибли несколько мирных граждан в пригороде Тегерана.