Иран готовит серьёзный ответ на удары Израиля

КСИР Ирана даст Израилю ответ, который заставит его сожалеть о содеянном. С таким заявлением выступил заместитель главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции Али Фадави.

Известно, что уже более 800 иранских беспилотников пересекли воздушную границу Ирака. Их сбивают не только израильские военные, но и силы международной коалиции, включая США и Британию. Также сообщается, что Иран может запустить по территории Израиля сотни баллистических ракет, в том числе скрытого подземного базирования.

В ночь на 13 июня Израиль нанёс удары по военным и ядерным объектам Ирана. В Тель-Авиве заявили о начале операции "Восстающий лев". В результате ударов погибли высокопоставленные иранские военные и несколько учёных-ядерщиков. Сообщается о жертвах среди мирного населения.