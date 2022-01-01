Герасимов отметил успехи группировки "Запад"

Начальник Генштаба Валерий Герасимов посетил позиции группировки "Запад" в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

Герасимов заслушал доклады командующего группировкой Сергея Кузовлева и отметил успехи военных на этом направлении. Также начальник Генштаба вручил высокие награды наиболее отличившимся бойцам.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.