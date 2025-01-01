Москва примет Национальный чемпионат "Абилимпикс – 2025"

В Москве пройдёт Национальный чемпионат "Абилимпикс - 2025". Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Главной площадкой чемпионата впервые станет выставочный комплекс "Тимирязев Центр". В соревнованиях примут участие около тысячи победителей региональных этапов из России и дружественных стран.

Мэр напомнил, что это уже 11-й чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Его участники получают возможность продемонстрировать свои возможности и таланты, а также выбрать профессию и построить карьеру.