"Аэрофлот" отменил ближайшие рейсы в Тегеран

Компания "Аэрофлот" отменяет рейсы в Тегеран из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Также авиаперевозчик корректирует маршруты полётов в страны ближнего Востока.

Речь идёт о рейсах в Дубай, Абу-Даби, Доху и Мале. Самолёты будут облетать Иран через воздушное пространство Пакистана.

Судя по картам авиасервисов, следящих за полётами гражданских судов, всё пространство над Ираном, Израилем и соседними странами пустует – самолёты облетают потенциально опасную зону.

В ночь на 13 июня Израиль нанёс удары по военным и ядерным объектам Ирана. В Тель-Авиве заявили о начале операции "Восстающий лев". В результате ударов погибли высокопоставленные иранские военные и несколько учёных-ядерщиков. Сообщается о жертвах среди мирного населения.