Стала известна реакция Кремля на удары Израиля по Ирану

Россия обеспокоена резкой эскалацией напряжённости между Израилем и Ираном и осуждает её. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, МИД по поручению президента вскоре выпустит развёрнутое заявление по поводу израильских ударов по Ирану. Также известно, что Владимир Путин по линии Минобороны, МИД и СВР получает доклады о происходящих на Ближнем Востоке событиях.

В ночь на 13 июня Израиль нанёс удары по военным и ядерным объектам Ирана. В Тель-Авиве заявили о начале операции "Восстающий лев". В результате ударов погибли высокопоставленные иранские военные и несколько учёных-ядерщиков. Сообщается о жертвах среди мирного населения.