На пляже в Турции нашли украинский беспилотник со взрывчаткой

Очередным доказательством бесконтрольного применения киевским режимом оружия, стала опасная находка на пляже в Турции. На берегу моря в окрестностях Стамбула обнаружили повреждённый беспилотник со взрывчаткой. Предположительно, это дрон-камикадзе, используемый ВСУ.

Как он оказался на территории республики, пока неизвестно. Прибывшие по вызову местных жителей специалисты забрали БПЛА на экспертизу, а пляж обследовали сапёры.

Это не первый подобный инцидент. Ранее украинские мины были замечены в проливе Босфор, напоминает "ТВ Центр".