Новое противостояние на Ближнем Востоке: Израиль против Ирана

Израиль этой ночью нанёс массированный удар по Ирану. Бомбардировкам подверглись столица и ряд других городов страны. Власти еврейского государства заявили, что целями стали объекты, связанные с ядерной программой. В числе жертв - начальник Генштаба и глава Корпуса стражей исламской революции, а также ведущие физики-ядерщики.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: "Израиль начал операцию "Восстающий лев" - точечную военную операцию с целью устранить угрозу, которую Иран несёт "самому выживанию Израиля. Эта операция будет продолжаться столько дней, сколько потребуется. Мы нанесли удар в сердце иранской программы ядерного обогащения, мы нанесли удар в сердце иранской ядерной оружейной программы, мы атаковали главный объект Ирана по обогащению в Натанзе, мы атаковали ведущих физиков-ядерщиков, работавших над иранской бомбой, мы также нанесли удар в сердце иранской ракетной программы".

Самые чувствительные ядерные объекты Ирана находятся на большой глубине - 800 метров под землей. В МАГАТЭ заявили: признаков, что они поражены нет. Как нет и данных о повышенной радиации. Что было бы первым признаком того, что удары достигли цели.

Для атаки Израиль задействовал 200 самолётов. Истребители сбросили на иранские города более 330 бомб. В Израиле это называют превентивным ударом, нанесённым на основании подозрений в том, что у Тегерана якобы достаточно обогащенного урана для изготовления девяти бомб.

Во время ударов пострадали, по меньшей мере, 50 человек, в том числе женщины и дети. В эфире иранских телеканалов дикторы зачитали обращение к нации верховного лидера Али Хаменеи:

Сионистский режим совершил преступление в нашей дорогой стране своими грязными, окровавленными руками, нанеся удар по жилым районам. Этот режим должен ожидать сурового наказания. Этим преступлением Израиль подготовил себе горькую, мучительную судьбу, которую он обязательно встретит.

Соучастниками в Тегеране называют американцев. И заявляют: еврейское государство не решилось бы на этот удар без одобрения и координации со стороны США. Белый дом от причастности открещивается, но признаёт: о готовящейся операции и е начале знали. Штаты заблаговременно начали вывозить своих дипломатов, а также семьи военных, из стран Ближнего Востока.

Дональд Трамп экстренно созвал Совет нацбезопасности. Американский президент не оставляет надежд договориться с Тегераном о дипломатическом урегулировании ядерной программы. Говоря о необходимости продолжения контактов, Трамп сыпет угрозами.

Япония, Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Катар, Турция осудили действия Израиля. ООН выразила обеспокоенность. В НАТО заявили, что альянс в этот конфликт не вовлечён, но работает над его деэскалацией. Тегеран запросил экстренное заседание Совбеза ООН. Над мечетью Джамкаран развевается красный флаг мести.

В Иерусалиме звучат сирены тревоги. В стране объявлено чрезвычайное положение. Мобилизуют десятки тысяч резервистов. Израильтяне уже начали готовиться к обещанной их премьер-министром очередной затяжной операции - с полок сметают продукты и товары первой необходимости.