МИД России выступил с осуждением Израиля

Россия решительно осуждает силовую акцию Израиля против Ирана в нарушение Устава ООН. Об этом говорится в заявлении МИД. Неспровоцированные военные удары по мирным жителям в Москве назвали неприемлемыми.

"Очевидно, что в Западном Иерусалиме сделан сознательный выбор в пользу дальнейшей эскалации напряжённости и взвинчивания ставок", - отметили на Смоленской площади.

Там также напомнили, что Россия уже не раз предупреждала о пагубности военных авантюр, создающих угрозы стабильности и безопасности на Ближнем Востоке. Ответственность за все последствия этой провокации ляжет на израильское руководство, предупредили в МИД.

В ночь на 13 июня Израиль нанёс удары по военным и ядерным объектам Ирана. В Тель-Авиве заявили о начале операции "Восстающий лев". В результате ударов погибли высокопоставленные иранские военные и несколько учёных-ядерщиков. Сообщается о жертвах среди мирного населения.