Реакция мирового сообщества на израильские удары по Ирану

Нападение Израиля на Иран взбудоражило мировое сообщество. Операция, которую Биньямин Нетаньяху называет ответом на экзистенциальную угрозу, может иметь колоссальные последствия. Обеспокоенность уже выразили в МИДе Китая.

Япония, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Турция осудили действия Израиля. В ООН мягко выразили обеспокоенность. В НАТО заявили, что альянс в этот конфликт не вовлечён, но работает над его деэскалацией. А вот в европейские власти едва ли не похвалили атаку на Иран.

Жан-Ноэль Барро, глава МИД Франции: "Подтверждаем право Израиля на самооборону от любого нападения. Франция неоднократно выражала серьёзную обеспокоенность по поводу ядерной программы Ирана".

Иранская ядерная программа, которая ведёт историю с 1950-х годов изначально развивалась при прямом содействии США, ФРГ и Франции. Эти страны поставляли Ирану реакторы, отправляли туда своих учёных. Но в начале 90-х Израиль стал регулярно обвинять иранское руководство в том, что ядерную программу хотят использовать в военных целях. Тогда и начался конфликт с последующим введением многочисленных санкций в отношении Тегерана.

Сегодня многие уверены, что у Израиля уже давно есть ядерное оружие. Но западные партнёры эту тему никогда не поднимают. Бесчисленные осуждения сыплются исключительно в отношении иранских властей. Есть сведения, что свою операцию Израиль планирует завершить за несколько дней. Впрочем, и этого может оказаться достаточно, чтобы мощно повлиять на мировую политику и экономику.

В Германии, по данным немецкого Spiegel, о нападении знали заранее. Нетаньяху лично предупредил Мерца. Останавливать израильское руководство от нанесения удара по Ирану никто не пытался. И теперь европолитики с наивными лицами говорят о том, как важно предотвратить разрастание конфликта. Премьер Великобритании Стармер призвал Израиль и Иран к сдержанности, а глава МИД ЕС Кайя Каллас говорит о решении конфликта в дипломатичном ключе. Все с замиранием ждали реакции Трампа. Президент США обвинил в случившемся Тегеран.