Трамп рассказал, как остановить войну на Ближнем Востоке

"Я давал Ирану шанс за шансом заключить сделку", - так отреагировал Дональд Трамп на удары Израиля по Ирану.

Президент США напомнил Тегерану, что предупреждал о таком развитии событий. Но, по его словам, некоторые иранские радикалы не понимали, что их ждёт. "Теперь они все мертвы, и дальше будет только хуже!", - приводит ТАСС слова главы Белого дома.

Трамп призвал Иран заключить ядерную сделку. "Хватит смертей, хватит разрушений. Просто сделайте это, пока не слишком поздно", - обратился он к иранским властям.

В ночь на 13 июня Израиль нанёс удары по военным и ядерным объектам Ирана. В Тель-Авиве заявили о начале операции "Восстающий лев". В результате ударов погибли высокопоставленные иранские военные и несколько учёных-ядерщиков. Сообщается о жертвах среди мирного населения. Россия выступила с осуждением действий Израиля.