Нефть дорожает на фоне израильских атак по Ирану

После авиаударов Израиля по объектам в Иране цены на нефть выросли на 13%, сообщает агентство Bloomberg. Сейчас баррель марки Brent торгуется выше 73 долларов.

Иран является крупным поставщиком нефти в Китай и Индию. Эксперты полагают, что цены на нефть могут вырасти до 100 долларов в случае продолжения атак на Иран или его ответного удара по Израилю.

В ночь на 13 июня Израиль нанёс удары по военным и ядерным объектам Ирана. В Тель-Авиве заявили о начале операции "Восстающий лев". В результате ударов погибли высокопоставленные иранские военные и несколько учёных-ядерщиков. Сообщается о жертвах среди мирного населения. Россия выступила с осуждением действий Израиля.